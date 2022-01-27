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Джокович откроет сезон турниром в Дубае

Первым соревнованием лидера мирового рейтинга должен был стать Australian Open, но серба депортировали
Теннис ATP
20:33
Джокович откроет сезон турниром в Дубае
Фото: twitter.com/RolexPMasters

Первая ракетка мира Новак Джокович начнет сезон-2022 на турнире серии ATP500 в Дубае, сообщает пресс-служба Dubai Duty Free Tennis Championships.

Первым турниром серба в текущем году должен был стать Australian Open, но его депортировали из Австралии накануне Шлема.

Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский считает, что с сербом поступили несправедливо.

Олег Шумейко-младший
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