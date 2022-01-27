Стаховский – об отсутствии Джоковича на Australian Open-2022: «То, что произошло с Новаком, – несправедливо»
Джокович откроет сезон турниром в Дубае
Первым соревнованием лидера мирового рейтинга должен был стать Australian Open, но серба депортировали
Фото: twitter.com/RolexPMasters
Первая ракетка мира Новак Джокович начнет сезон-2022 на турнире серии ATP500 в Дубае, сообщает пресс-служба Dubai Duty Free Tennis Championships.
Первым турниром серба в текущем году должен был стать Australian Open, но его депортировали из Австралии накануне Шлема.
Экс-первая ракетка Украины Сергей Стаховский считает, что с сербом поступили несправедливо.
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