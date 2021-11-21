Вот это сенсация! Джокович завершил выступление на Итоговом турнире, уступив Звереву
Джокович ответил на вопрос о своем участии на Australian Open
Ясности серб не дал
Новак Джокович / Фото: Twitter ATP
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович на пресс-конференции после поражения в полуфинале Итогового турнира Александру Звереву ответил на вопрос о своем участии на Australian Open-2022:
Посмотрим. Все это время я не общался на эту тему с Tennis Australia, а попросту ожидал новостей. Теперь все стало известно, так что мы подождем и увидим.
- Джокович на распутье. Организаторы Australian Open обязали всех игроков вакцинироваться и поставили сербу ультиматум
Напомним, что в финале Итогового немца ожидает Даниил Медведев.