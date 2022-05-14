Продолжает собирать скальпы «Большой тройки» – Алькарас обыграл Джоковича и вышел в финал Masters
Джокович переиграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Риме
Лидер мирового рейтинга разобрался с канадцем за два сета
Новак Джокович / Фото - beinsports.comПервая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в Риме (Италия) со счетом 7:5, 7:6(1).
За 2 часа 12 минут матча титулованный серб сделал три брейка, четырежды подал навылет и не допустил двойных ошибок. В свою очередь, 9-й номер рейтинга АТР Оже-Альяясим реализовал два брейк-пойнта, выполнил 11 эйсов и трижды ошибся на подаче.
Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.
Джокович в полуфинале турнира Internazionali BNL d'Italia встретится с норвежцем Каспером Руудом.
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