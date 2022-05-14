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Джокович переиграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Риме

Лидер мирового рейтинга разобрался с канадцем за два сета
Теннис ATP
07:25
Джокович переиграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Риме
Новак Джокович / Фото - beinsports.com
Первая ракетка мира серб Новак Джокович обыграл канадского теннисиста Феликса Оже-Альяссима в четвертьфинале турнира в Риме (Италия) со счетом 7:5, 7:6(1).

За 2 часа 12 минут матча титулованный серб сделал три брейка, четырежды подал навылет и не допустил двойных ошибок. В свою очередь, 9-й номер рейтинга АТР Оже-Альяясим реализовал два брейк-пойнта, выполнил 11 эйсов и трижды ошибся на подаче. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.

Джокович в полуфинале турнира Internazionali BNL d'Italia встретится с норвежцем Каспером Руудом.

А тем временем портал Sportico опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменов за 2022 год, в котором нашлось место и швейцарцу Роджеру Федереру.
Владимир Кириченко
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Теги

Новак Джокович Феликс Оже-Альяссим Рим (ATP)

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