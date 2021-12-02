Джокович: «Победы сборной для меня важны не меньше, чем титулы на «Шлемах»

Первая ракетка мира – о выходе сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса

Новак Джокович / фото - Getty Images Первая ракетка мира Новак Джокович в интервью пресс-службе ATP высказался о выходе сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса, а также рассказал о том, какие цели в теннисе он считает наиболее приоритетными. «Конечно, очень важное значение имеют турниры «Большого шлема». Однако не стоит забывать и о командных соревнованиях. В течение всей карьеры и боролся за титулы «Шлемов» и трофеи для сборной своей страны». Напомним, в полуфинале Напомним, в полуфинале Сербии предстоит сыграть против сборной Хорватии

Михаил Рыбак