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Джокович: «Победы сборной для меня важны не меньше, чем титулы на «Шлемах»

Первая ракетка мира – о выходе сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
14:45
Джокович: «Победы сборной для меня важны не меньше, чем титулы на «Шлемах»
Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира Новак Джокович в интервью пресс-службе ATP высказался о выходе сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса, а также рассказал о том, какие цели в теннисе он считает наиболее приоритетными.

«Конечно, очень важное значение имеют турниры «Большого шлема». Однако не стоит забывать и о командных соревнованиях. В течение всей карьеры и боролся за титулы «Шлемов» и трофеи для сборной своей страны».

Напомним, в полуфинале Сербии предстоит сыграть против сборной Хорватии
Михаил Рыбак
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