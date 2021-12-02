Джокович: «У нас потрясающая команда, мы заслуженно прошли в полуфинал»
Джокович: «Победы сборной для меня важны не меньше, чем титулы на «Шлемах»
Первая ракетка мира – о выходе сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса
14:45
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракетка мира Новак Джокович в интервью пресс-службе ATP высказался о выходе сборной Сербии в полуфинал Кубка Дэвиса, а также рассказал о том, какие цели в теннисе он считает наиболее приоритетными.
«Конечно, очень важное значение имеют турниры «Большого шлема». Однако не стоит забывать и о командных соревнованиях. В течение всей карьеры и боролся за титулы «Шлемов» и трофеи для сборной своей страны».Напомним, в полуфинале Сербии предстоит сыграть против сборной Хорватии
Комментарии 0