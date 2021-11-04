Монфис без борьбы пропустил Джоковича в четвертьфинал Masters в Париже
Джокович побил рекорд по количеству побед в качестве первой ракетки мира
Серб успешно стартовал на турнире в Париже
Новак Джокович / фото - atptour.com
Первая ракетка мира Новак Джокович после победы над Мартоном Фучовичем во втором раунде Masters в Париже установил еще один рекорд.
Эта победа стала для него 418-й в качестве первой ракетки мира. Таким образом, он побил рекорд швейцарской легенды Роджера Федерера, выигравшего 417 матчей в качестве лучшего теннисиста мира.
На третьем месте среди действующих игроков располагается испанец Рафаэль Надаль (250).
Новак Джокович прокомментировал победу над венгром Мартоном Фучовичем на старте турнира в Париже.
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