Джокович побил рекорд по количеству побед в качестве первой ракетки мира

Серб успешно стартовал на турнире в Париже

Новак Джокович / фото - atptour.com

Первая ракетка мира Новак Джокович после победы над Мартоном Фучовичем во втором раунде Masters в Париже установил еще один рекорд.

Эта победа стала для него 418-й в качестве первой ракетки мира. Таким образом, он побил рекорд швейцарской легенды Роджера Федерера, выигравшего 417 матчей в качестве лучшего теннисиста мира.

На третьем месте среди действующих игроков располагается испанец Рафаэль Надаль (250).

Новак Джокович прокомментировал победу над венгром Мартоном Фучовичем на старте турнира в Париже.