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Джокович побил рекорд по количеству побед в качестве первой ракетки мира

Серб успешно стартовал на турнире в Париже
Теннис ATP
19:40
Джокович побил рекорд по количеству побед в качестве первой ракетки мира
Новак Джокович / фото - atptour.com

Первая ракетка мира Новак Джокович после победы над Мартоном Фучовичем во втором раунде Masters в Париже установил еще один рекорд.

Эта победа стала для него 418-й в качестве первой ракетки мира. Таким образом, он побил рекорд швейцарской легенды Роджера Федерера, выигравшего 417 матчей в качестве лучшего теннисиста мира.

На третьем месте среди действующих игроков располагается испанец Рафаэль Надаль (250).

Новак Джокович прокомментировал победу над венгром Мартоном Фучовичем на старте турнира в Париже.

Рене Тер Велде
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Теги

Новак Джокович Роджер Федерер Рафаэль Надаль

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