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Джокович подаст в суд на правительство Австралии
Сумма иска может составить $ 4,36 млн
09:40
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение, сообщает издание The Sun.
Согласно информации источника, сумма иска может составить $ 4,36 млн, включая $ 3,13 млн потенциальных призовых за победу на Australian Open. В какой именно суд обратится серб пока неизвестно.
Новак Джокович не сможет сыграть на Roland Garros без вакцинации.