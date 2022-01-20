Джокович подаст в суд на правительство Австралии

Сумма иска может составить $ 4,36 млн

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение, сообщает издание The Sun.

Согласно информации источника, сумма иска может составить $ 4,36 млн, включая $ 3,13 млн потенциальных призовых за победу на Australian Open. В какой именно суд обратится серб пока неизвестно.

Новак Джокович не сможет сыграть на Roland Garros без вакцинации.