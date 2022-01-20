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Джокович подаст в суд на правительство Австралии

Сумма иска может составить $ 4,36 млн
Теннис Grand Slam
09:40
Джокович подаст в суд на правительство Австралии
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович подаст в суд на правительство Австралии за жестокое обращение, сообщает издание The Sun.

Согласно информации источника, сумма иска может составить $ 4,36 млн, включая $ 3,13 млн потенциальных призовых за победу на Australian Open. В какой именно суд обратится серб пока неизвестно.

Новак Джокович не сможет сыграть на Roland Garros без вакцинации.

Рене Тер Велде
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Новак Джокович

Комментарии 1

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20 января 2022г. 09:59
В какой суд подать? Да, в суд Австралии, другого нет...
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