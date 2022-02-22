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Джокович подтвердил, что пропустит «Мастерсы» Индиан-Уэллсе и Майами

Сербский теннисист не въездной в США
Теннис ATP
11:46
Джокович подтвердил, что пропустит «Мастерсы» Индиан-Уэллсе и Майами
Фото: Gossip247 Media

Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что не сможет выступить на турнирах серии Masters в Индиан-Уэллсе и Майами. Слова серба приводит Tennis Majors:

«Сейчас я не могу попасть в США, так что, видимо, не сыграю. Посмотрим, что будет дальше. Все же еще может измениться».

Турнир в Индиан-Уэллсе и Майами состоятся во второй половине марта.

Напомним, сейчас Джокович выступает на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае, где пробился во второй круг.

Сергей Остапенко
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