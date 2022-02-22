Возвращение первой ракетки мира на корт. Обзор поединка Джокович – Музетти
Джокович подтвердил, что пропустит «Мастерсы» Индиан-Уэллсе и Майами
Сербский теннисист не въездной в США
Фото: Gossip247 Media
Первая ракетка мира Новак Джокович сообщил, что не сможет выступить на турнирах серии Masters в Индиан-Уэллсе и Майами. Слова серба приводит Tennis Majors:
«Сейчас я не могу попасть в США, так что, видимо, не сыграю. Посмотрим, что будет дальше. Все же еще может измениться».
Турнир в Индиан-Уэллсе и Майами состоятся во второй половине марта.
Напомним, сейчас Джокович выступает на соревнованиях категории ATP 500 в Дубае, где пробился во второй круг.
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