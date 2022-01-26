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Тема дняСообразить на четверых. Сегодня станет известно, подерется ли Усик с Фьюри

Джокович помог Медведеву отыграться с 0:2 по сетам против Оже-Алльясима

Вторая ракетка мира рассказал, за счет чего совершил камбэк в четвертьфинале Australian Open
Теннис Grand Slam
16:41
Джокович помог Медведеву отыграться с 0:2 по сетам против Оже-Алльясима
Фото: пресс-служба Australian Open

Вторая ракетка мира Даниил Медведев рассказал, за счет чего ему удалось обыграть канадца Феликса Оже-Алльясима в четвертьфинале Australian Open.

По ходу матча соперник россиянина вел 2:0 по сетам, а также имел матч-бол в четвертое партии:

«Понятия не имею (смеется).

Если конкретно про матчбол – я хорошо подал. Если бы была вторая подача – кто знает.

Если про матч в целом... Забавно, я обычно выхожу на матч с целой сумкой вещей: шесть футболок, три пары кроссовок, ее даже трудно застегнуть. А теперь она пустая. Вот такой матч.

Я играл не лучшим образом, а Феликс был невероятен. Подавал невероятно, задавливал меня. Я не знал, что мне делать.

Не знаю, понравится ли людям, но я спросил себя: «А что бы сделал Новак?» Он один из величайших чемпионов – как и Рафа с Роджером, они выиграли много таких матчей.

И я подумал, что заставлю его работать. Если хочет выиграть, пусть борется за каждое очко. Даже если будет вести 5:0, 40:0, я буду его выматывать на следующий матч. Буду бороться до конца.

Это сработало. Мне удалось прибавить.

Забавно, на тай-брейке третьего сета, когда был перерыв и закрывали крышу, я почувствовал, как моя игра меняется. Я почувствовал, что могу пробивать и лучше подавать. Почувствовал, что начал играть лучше.

В первом сете на тай-брейке я ужасно потел и даже сделал пару двойных ошибок, потому что ладонь была скользкая. Я не мог закрутить мяч. Я был очень расстроен, пытался менять напульсники. Так что крыша помогла и потеть меньше».

Лучший результат Медведева на Australian Open – финал в прошлом году, когда он в трех сетах уступил Новаку Джоковичу. Серба, как вы все помните, в этом сезоне в Мельбурн не пустили.

В полуфинале Медведев сыграет против Стефаноса Циципаса. Эти теннисисты уже встречались на данной стадии турнира в 2021 году и тогда Медведев уверенно выиграл в трех партиях.

Источник: sports.ru Сергей Остапенко
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Теги

Даниил Медведев Феликс Оже-Альяссим Новак Джокович

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