Надаль обошел Федерера и Джоковича по количеству побед на турнирах серии Большого шлема
Джокович: «Поздравляю Надаля с 21-й победой на Grand Slam»
Сербский теннисист подвел итоги Australian Open
19:20
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил триумфаторов Australian Open.
«В этом году на Australian Open было много выдающегося тенниса, и финалы получились потрясающими. Поздравляю Эшли Барти с прекрасным выступлением на глазах у домашних болельщиков и Даниэль Коллинс с невероятным турниром.
Поздравляю Рафаэля Надаля с 21-й победой на Grand Slam. Замечательное достижение. Всегда впечатляющий боевой дух еще раз принес победу. Даниил Медведев полностью выложился, играл со страстью и целеустремленностью, которые мы привыкли от него видеть».
Новак Джокович не смог выступить на Australian Open.
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