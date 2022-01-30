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Джокович: «Поздравляю Надаля с 21-й победой на Grand Slam»

Сербский теннисист подвел итоги Australian Open
Теннис Grand Slam
19:20
Джокович: «Поздравляю Надаля с 21-й победой на Grand Slam»
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил триумфаторов Australian Open.

«В этом году на Australian Open было много выдающегося тенниса, и финалы получились потрясающими. Поздравляю Эшли Барти с прекрасным выступлением на глазах у домашних болельщиков и Даниэль Коллинс с невероятным турниром.

Поздравляю Рафаэля Надаля с 21-й победой на Grand Slam. Замечательное достижение. Всегда впечатляющий боевой дух еще раз принес победу. Даниил Медведев полностью выложился, играл со страстью и целеустремленностью, которые мы привыкли от него видеть».

Новак Джокович не смог выступить на Australian Open.

Рене Тер Велде
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