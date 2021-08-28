Джокович: «Не собираюсь уговаривать болельщиков полюбить себя»
Джокович: «Прививаться или нет – личное дело каждого»
Серб высказался против обязательной вакцинации теннисистов
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович высказался против обязательной вакцинации теннисистов.
Серба цитирует издательство The New York Times:
«Прививаться или нет – личное дело каждого. Я придерживаюсь такой позиции. Независимо от того, выступает он за или против, это полностью зависит от него. Надеюсь, все останется, как есть».
Новак Джокович поделился мнением о своих отношениях с болельщиками.