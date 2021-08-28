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Джокович: «Прививаться или нет – личное дело каждого»

Серб высказался против обязательной вакцинации теннисистов
Теннис ATP
17:15
Джокович: «Прививаться или нет – личное дело каждого»
Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович высказался против обязательной вакцинации теннисистов.

Серба цитирует издательство The New York Times:

«Прививаться или нет – личное дело каждого. Я придерживаюсь такой позиции. Независимо от того, выступает он за или против, это полностью зависит от него. Надеюсь, все останется, как есть».

Новак Джокович поделился мнением о своих отношениях с болельщиками.

Рене Тер Велде
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Теги

Новак Джокович коронавирус

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