Джокович: «Приятно было вернуться на корт после почти двух месяцев без соревновательной практики»

Титулованный серб – о победе в первом раунде турнира в Париже

Новак Джокович / Фото - eurosport Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович прокомментировал победу над венгром Мартоном Фучовичем на старте турнира в Париже



Цитирует Джоковича издание Tennis World USA.



«Приятно было вернуться на корт после почти двух месяцев без соревновательной практики. Я не ожидал ничего такого, но понимал, что будет нелегко. Мартон – очень талантливый игрок. Классный матч. Я не мог сделать брейк, он играл очень точно, и мы оба играли на пределе. Отличный первый матч для меня. Я очень доволен. Теперь надо проводить больше времени на корте, находить нужную интенсивность и зарабатывать очки. Чем больше матчей я сыграю, тем лучше стану играть».



В следующем раунде турнира Rolex Paris Masters Джокович встретится с победителем противостояния между французами – Гаэлэм Монфисом и Адрианом Маннарино.



А тем временем пятая ракетка мира

Первая ракетка мира, сербский теннисистпрокомментировал победу над венгромна старте турнира в Париже (6:2, 4:6, 6:3) Цитирует Джоковича изданиеВ следующем раунде турнира Rolex Paris Masters Джокович встретится с победителем противостояния между французами –А тем временем пятая ракетка мира Рафаэль Надаль впервые с 2004 года не квалифицировался на Итоговый турнир ATP.

Владимир Кириченко