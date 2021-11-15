Безумные эмоции Джоковича после выхода Сербии на ЧМ-2022. Видео
Джокович: «Приятно превзойти достижение знаменитого Пита Сампраса»
Серб седьмой раз кряду получил награду лучшего игрока сезона
Новак Джокович / Фото: Twitter ATP
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович отреагировал на седьмой трофей лучшего игрока ATP по итогам сезона. Отметим, что по этому показателю он обошел немца Пита Сампраса, который получал награду 6 раз:
Приятно завершить год на первом месте. Это потрясающее достижение, которого бы не было, если бы не моя команда и моя семья. Приятно превзойти достижение знаменитого Пита Сампраса. В детстве для меня он был большим примером, когда я только взял в руки ракетку, и сейчас превзойти его достижение – это невероятно. Я не буду на этом останавливаться, буду пытаться улучшить свои достижения.
Напомним, что в первом матче Итогового турнира Джокович обыграл норвежца Касперу Рууда.
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