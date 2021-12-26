Пятая ракетка мира: «Мне кажется, все закончится тем, что Джокович просто не поедет на Australian Open»
Джокович признан спортсменом года по версии информационных агентств
В 2021 первая ракетка мира выиграл 3 турнира Большого Шлема
Фото: ATP
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович стал спортсменом года-2021 по версии информационных агентств, сообщает politika.rs.
С 172-я очками Джокович на 39 баллов опередил форварда «Баварии» Роберта Левандовски, который стал вторым в рейтинге. В 2021 году Ноле сыграл во финалах всех турниров Большого Шлема, уступив лишь на US Open Даниилу Медведеву.
Отец Джокович не исключает отсутствия Новака на первом Шлеме сезона-2022.
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