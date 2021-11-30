Отец Джоковича заявил, что Новаку не стоит ехать на Australian Open
Джокович призвал сборную Сербии избежать недооценки в матче с Казахстаном
Сборные встретятся в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса
17:45
Фото: tennisnet.com
Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о следующем сопернике сборной Сербии в Кубке Дэвиса – Казахстане. Слова 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема приводит пресс-служба турнира:
«Ребята выиграли свою группу. Бублик - высокий парень с топовой подачей, мощный. Он отлично бьет по мячу.
У них есть ветеран Кукушкин, он давно в сборной. Однажды мы пять часов играли один матч.
И пара у них отличная. Не стоит недооценивать этого соперника. Пока что мы просто радуемся четвертьфиналу. Будем тренироваться и отдыхать».
Сборные Казахстана и Сербии сыграют в рамках четвертьфинала турнира.
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