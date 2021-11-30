Джокович призвал сборную Сербии избежать недооценки в матче с Казахстаном

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Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о следующем сопернике сборной Сербии в Кубке Дэвиса – Казахстане. Слова 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема приводит пресс-служба турнира:

У них есть ветеран Кукушкин, он давно в сборной. Однажды мы пять часов играли один матч.

И пара у них отличная. Не стоит недооценивать этого соперника. Пока что мы просто радуемся четвертьфиналу. Будем тренироваться и отдыхать».