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Джокович призвал сборную Сербии избежать недооценки в матче с Казахстаном

Сборные встретятся в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса
Теннис Кубок Дэвиса
17:45
Джокович призвал сборную Сербии избежать недооценки в матче с Казахстаном
Фото: tennisnet.com

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о следующем сопернике сборной Сербии в Кубке Дэвиса – Казахстане. Слова 20-кратного победителя турниров серии Большого шлема приводит пресс-служба турнира:

«Ребята выиграли свою группу. Бублик - высокий парень с топовой подачей, мощный. Он отлично бьет по мячу.

У них есть ветеран Кукушкин, он давно в сборной. Однажды мы пять часов играли один матч.

И пара у них отличная. Не стоит недооценивать этого соперника. Пока что мы просто радуемся четвертьфиналу. Будем тренироваться и отдыхать».


Сборные Казахстана и Сербии сыграют в рамках четвертьфинала турнира.

Сергей Остапенко
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