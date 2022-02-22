Джокович прокомментировал свой первый матч в 2022 году

Фото: Yahoo Sport Australia

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился мнением о победе над 19-летним Лоренцо Музетти на старте турнира серии ATP 500 в Дубае.

Этот матч стал первым для серба в 2022 году. Он планирован начать сезона на Australian Open, однако его депортировали из Мельбурна из-за нежелания Джоковича вакцинироваться от коронавируса:

Я рад, что смог выиграть именно в двух партиях, играя против очень талантливого теннисиста, который часто показывает качественный теннис. Моему сопернику сегодня было нечего терять, да и в таких ветреных условиях было довольно трудно играть. Так что в целом для меня все сложилось удачно.

Лучшего приема со стороны болельщиков и быть не могло. Много времени прошло с моего последнего матча и сложно было бы придумать лучшее место, где мне бы стоило начать сезон. Я благодарен за всю поддержку, которую мне выразили зрители.

Об эмоциональной реакции на ошибки

Когда борьба накаляется, то в такие моменты нужно выпустить пар. Перед этим матчем я переживал так же, как и перед любой другой игрой после паузы. Конечно, на этот раз обстоятельства были другими, были разные события за эти 1,5 месяца, поэтому в этом не было ничего удивительного.