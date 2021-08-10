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Джокович пропустит Masters в Цинциннати

Первая ракетка мира бережет силы перед US Open
Теннис ATP
09:10
Джокович пропустит Masters в Цинциннати
Фото: пресс-служба турнира в Цинциннати

Первая ракетка мира Новак Джокович в Twitter сообщил, что пропустит турнира серии АТР-1000 в Цинциннати:

«Дорогие мои болельщики, я хотел поделиться с вами новостью, что я возьму чуть больше времени для восстановления после довольно затратного пути, начиная с Australian Open и до Токио. К сожалению, это означает, что я не буду готов сыграть в Цинциннати в этом году, так что я перевожу свое внимание и сосредоточусь на US Open и на том, чтобы провести больше времени с семьей. Скоро увидимся с вами в Нью-Йорке».

Напомним, на Олимпийских играх Джокович дошел до полуфинала в одиночке и миксте и оба раза проиграл. Затем в одиночном разряде он уступил в матче за бронзу, после чего, сославшись на травму, отказался выходить на встречу за третье место в миксте.

Masters в Цинциннати входит в серию хардовых соревнований, которые предшествуют последнему Grand Slam в году – Открытому чемпионату США. В случае победы на US Open, Джокович станет первым игроком с 1969 года, которому удалось собрать календарный Большой шлем.

Таким образом, перед US Open Джокович не сыграет ни одного турнира АТР.

Сергей Остапенко
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Новак Джокович

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