Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
Xsport
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
Тема дня«Вот почему в этом году никто не вылетает». В Америке шокированы техническим поражением сборной США на МЧМ из-за коронавируса
матч-центр
Вчера 0
Сейчас 0
Сегодня 0
Завтра 0
Развернуть Свернуть
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей
нет важных матчей

Джокович рассказал о своем сходстве с Медведевым и Зверевым

Теннисисты занимают первые три строчки мирового рейтинга
Теннис ATP
14:48
Джокович рассказал о своем сходстве с Медведевым и Зверевым
Фото: News in 24 english

Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал о своем сходстве со второй и третьей ракетками мира Даниилом Медведевым и Александром Зверевым соответственно. Слова серба приводит Daily Express:

«Он (Медведев) не политкорректен. Но и я такой же. Я легко могу отождествить себя с этим. То же самое и с Александром Зверевым. У него такой же подход.

Можно говорить о менталитете бунтарей. Но дело не только в этом. Мы хотим быть аутентичными, придерживаться своих ценностей.

Мне не нравится, когда люди выставляют себя идеальными как на корте, так и за его пределами. Так не бывает. Вот почему я высоко оцениваю Сашу и Даниила. И они оба невероятные игроки».


Прямо сейчас Новак Джокович и его возможное неучастие в Australian Open – самая горячая тема в мировом теннисе.

Сергей Остапенко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Новак Джокович Александр Зверев Даниил Медведев

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Джокович не получил медицинское исключение. Серб не сыграет на Australian Open
Джокович не получил медицинское исключение. Серб не сыграет на Australian Open
Теннис Grand Slam
12:52
Джокович официально снялся с ATP Cup, который пройдет перед Australian Open
Джокович официально снялся с ATP Cup, который пройдет перед Australian Open
Теннис Grand Slam
11:53
Киргиос: «Большая тройка» нужна теннису. Их отсутствие – катастрофа для болельщиков»
Киргиос: «Большая тройка» нужна теннису. Их отсутствие – катастрофа для болельщиков»
Теннис Grand Slam
08:39
Руководство Australian Open ведет переговоры с властями, чтобы Джоковичу разрешили сыграть на турнире
Руководство Australian Open ведет переговоры с властями, чтобы Джоковичу разрешили сыграть на турнире
Теннис Grand Slam
28 декабря 18:31
Феррер назвал игрока, который способен помешать Джоковичу выиграть Australian Open
Феррер назвал игрока, который способен помешать Джоковичу выиграть Australian Open
Теннис Grand Slam
28 декабря 14:22
Джокович, вероятнее всего, сыграет на ATP Cup
Джокович, вероятнее всего, сыграет на ATP Cup
Теннис ATP
28 декабря 11:41

Новости: Теннис

Джокович рассказал о своем сходстве с Медведевым и Зверевым
Джокович рассказал о своем сходстве с Медведевым и Зверевым
ATP
14:48
Стаховский рассказал, как чуть не проиграл в теннис Реброву
Стаховский рассказал, как чуть не проиграл в теннис Реброву
ATP
13:45
Пэр: «Я уже 250 раз сдал положительный тест на COVID-19»
Пэр: «Я уже 250 раз сдал положительный тест на COVID-19»
ATP
12:57
Джокович не получил медицинское исключение. Серб не сыграет на Australian Open
Джокович не получил медицинское исключение. Серб не сыграет на Australian Open
Grand Slam
12:52
Джокович официально снялся с ATP Cup, который пройдет перед Australian Open
Джокович официально снялся с ATP Cup, который пройдет перед Australian Open
Grand Slam
11:53
Осака провела первую тренировку в Австралии
Осака провела первую тренировку в Австралии
Grand Slam
10:27
Киргиос: «Большая тройка» нужна теннису. Их отсутствие – катастрофа для болельщиков»
Киргиос: «Большая тройка» нужна теннису. Их отсутствие – катастрофа для болельщиков»
Grand Slam
08:39
Стаховский в последний раз сыграет на Australian Open
Стаховский в последний раз сыграет на Australian Open
Grand Slam
08:20
Руководство Australian Open ведет переговоры с властями, чтобы Джоковичу разрешили сыграть на турнире
Руководство Australian Open ведет переговоры с властями, чтобы Джоковичу разрешили сыграть на турнире
Grand Slam
28 декабря 18:31
Все новости

Популярные новости

Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
Увесистый удар и полет на четыре метра. Яркий нокаут фрик-боя Джигурды и Шпака
MMA
24 декабря 11:09
44
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
Кровища и 6 нокдаунов. Рубка украинского шоумена Джигурды и российкого блогера Шпака в промоушене фрик-боев
MMA
24 декабря 10:34
26
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Один из лучших украинских супертяжей вылетел в США на бой против боксера, который нокаутировал Усика
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 22:57
11
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Усик против Кличко. Бывший тренер обоих ответил, кто бы победил
Бокс Профессиональный бокс
24 декабря 08:19
7
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Поможет победить Усика? Джошуа тренируется с чемпионом крузервейта
Бокс Профессиональный бокс
26 декабря 20:41
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Украинец отказался боксировать с чемпионом мира, потому что побоялся, что его «сольют»
Бокс Профессиональный бокс
25 декабря 17:46
Все новости