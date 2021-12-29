Джокович не получил медицинское исключение. Серб не сыграет на Australian Open
Джокович рассказал о своем сходстве с Медведевым и Зверевым
Теннисисты занимают первые три строчки мирового рейтинга
Фото: News in 24 english
Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал о своем сходстве со второй и третьей ракетками мира Даниилом Медведевым и Александром Зверевым соответственно. Слова серба приводит Daily Express:
«Он (Медведев) не политкорректен. Но и я такой же. Я легко могу отождествить себя с этим. То же самое и с Александром Зверевым. У него такой же подход.
Можно говорить о менталитете бунтарей. Но дело не только в этом. Мы хотим быть аутентичными, придерживаться своих ценностей.
Мне не нравится, когда люди выставляют себя идеальными как на корте, так и за его пределами. Так не бывает. Вот почему я высоко оцениваю Сашу и Даниила. И они оба невероятные игроки».
Прямо сейчас Новак Джокович и его возможное неучастие в Australian Open – самая горячая тема в мировом теннисе.
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