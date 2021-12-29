Джокович рассказал о своем сходстве с Медведевым и Зверевым

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Лидер мирового рейтинга Новак Джокович рассказал о своем сходстве со второй и третьей ракетками мира Даниилом Медведевым и Александром Зверевым соответственно. Слова серба приводит Daily Express:

Можно говорить о менталитете бунтарей. Но дело не только в этом. Мы хотим быть аутентичными, придерживаться своих ценностей.

Мне не нравится, когда люди выставляют себя идеальными как на корте, так и за его пределами. Так не бывает. Вот почему я высоко оцениваю Сашу и Даниила. И они оба невероятные игроки».