Джокович рискует угодить в тюрьму на год

Серб предоставил ложную информацию в декларации при въезде в Австралию

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Власти Австралии проводят расследование по поводу предоставления Новаком Джоковичем ложной информацию для въезда в страну, сообщает The Age.

В декларации путешественника серб отметил, что до въезда в Австралию он в течение 2 недель не посещал другие страны. Хотя на самом деле в этом период он успел побывать в Испании.

В документе закреплено, что предоставление ложной информации – серьезное нарушение, которое может караться тюремным заключением сроком до 12 месяцев.

При этом на границе Джокович сказал, что декларацию за него заполняла Tennis Australia.

Напомним, что Новак Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии.