Маррей: «Джокович уже выигрывал четыре Турнира Большого шлема подряд, просто не в один год»
Джокович снялся с Masters в Индиан-Уэллсе
В текущем сезоне это уже 5-й пропущенный Masters Новака
Новак Джокович / фото - BR
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович сообщил о своем решении сняться с турнира серии Masters в Индиан-Уэллсе.
Пресс-служба ATP сообщает, что причиной такого решения стало желание серба восстановиться после проигранного финала US Open. Стоит отметить, что это 5-й Masters из 7-и, который Джокович пропустил в текущем сезоне.
Напомним, Зверев стал автором лучшего удара на US Open по версии Eurosport.
Комментарии 0