Джокович стал полуфиналистом хардового Masters в Париже

Следующий соперник – Хуркач

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/2-ю финала хардового Masters в Париже. В четвертьфинале соревнований Новак одолел американца Тэйлора Фритца (6:4, 6:3).

Теннисисты провели на корте 1 час и 14 минут. За это время Джокович успел сделать 8 эйсов, реализовать 5 брейкпоинтов из 9-и и выиграть 3 гейма подряд, допустив 3 двойные ошибки. Его оппонент сумел 5 раз подать навылет, выиграть 3 гейма на приеме и реализовать 3 брейка из 5-и, совершив 4 «двойные».

В полуфинале Джоковичу предстоит сыграть против Хуберта Хуркача, который в своем матче справился с Джеймсом Даквортом.

Напомним, Хуркач стал последним участником Итогового турнира.