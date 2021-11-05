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Джокович стал полуфиналистом хардового Masters в Париже

Следующий соперник – Хуркач
Теннис ATP
20:51
Джокович стал полуфиналистом хардового Masters в Париже
Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович вышел в 1/2-ю финала хардового Masters в Париже. В четвертьфинале соревнований Новак одолел американца Тэйлора Фритца (6:4, 6:3).

Теннисисты провели на корте 1 час и 14 минут. За это время Джокович успел сделать 8 эйсов, реализовать 5 брейкпоинтов из 9-и и выиграть 3 гейма подряд, допустив 3 двойные ошибки. Его оппонент сумел 5 раз подать навылет, выиграть 3 гейма на приеме и реализовать 3 брейка из 5-и, совершив 4 «двойные».

В полуфинале Джоковичу предстоит сыграть против Хуберта Хуркача, который в своем матче справился с Джеймсом Даквортом.

Напомним, Хуркач стал последним участником Итогового турнира.

 

Михаил Рыбак
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