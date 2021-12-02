Джокович уверенно обыграл Бублика в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Джокович: «У нас потрясающая команда, мы заслуженно прошли в полуфинал»
Первая ракетка мира – о победе сборной Сербии в противостоянии с Казахстаном
12:59
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович в интервью пресс-службе ATP поделился впечатлениями от победы своей команды над Казахстаном в четвертьфинале Кубка Дэвиса.
«Горжусь тем, что нам удалось продемонстрировать боевой дух. У нас потрясающая команда, мы заслуженно прошли в полуфинал.
Выступление за сборную всегда вызывает у меня восторг. Кубок Дэвиса – это важнейший турнир с точки зрения истории. Очень мотивирован играть за Сербию».
Напомним, в полуфинале Сербии предстоит сыграть против сборной Хорватии.
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