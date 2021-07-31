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Джокович упустил бронзу Олимпийских Игр

Серб в трех сетах уступил Карреньо
Olympics Токио-2020
12:00
Джокович упустил бронзу Олимпийских Игр
Новак Джокович / фото - Reuters

Первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович в матче за бронзовую медаль Олимпийских Игр в трех сетах уступил испанцу Пабло Карреньо Буста со счетом 6:4, 6:7, 6:3.

Матч продлился 2 часа 49 минут. Джокович 3 раза подал навылет, допустил 3 двойные ошибки и не реализовал ни одного брейк-пойнта из 6 заработанных. На счету Карреньо Буста - 8 эйсов, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 5.

Тем не менее, сербский теннисист еще сразится за бронзу в миксте в паре с Ниной Стоянович.

В полуфинале Олимпиады Новак Джокович сенсационно уступил Александру Зевереву.

Рене Тер Велде
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Теги

Новак Джокович Пабло Карреньо-Буста

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