Джокович уверенно обыграл Бублика в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира сравнял счет в матче с Казахстаном

Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в двух сетах уверенно обыграл Александра Бублика из Казахстана во втором матче Кубка Дэвиса со счетом 6:3, 6:4.

Поединок продлился 1 час 18 минут. За это время Бублик 12 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-поинтов из 11.

В первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса Михаил Кукушкин сенсационно обыграл Миомира Кецмановича.