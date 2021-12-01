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Джокович уверенно обыграл Бублика в четвертьфинале Кубка Дэвиса

Первая ракетка мира сравнял счет в матче с Казахстаном
Теннис Кубок Дэвиса
1 декабря 23:00
Джокович уверенно обыграл Бублика в четвертьфинале Кубка Дэвиса
Новак Джокович / фото - Getty Images

Первая ракетка мира серб Новак Джокович в двух сетах уверенно обыграл Александра Бублика из Казахстана во втором матче Кубка Дэвиса со счетом 6:3, 6:4.

Поединок продлился 1 час 18 минут. За это время Бублик 12 раз подал навылет, совершил 7 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-поинтов из 11. 

В первом матче четвертьфинала Кубка Дэвиса Михаил Кукушкин сенсационно обыграл Миомира Кецмановича.

Рене Тер Велде
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Новак Джокович Александр Бублик

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