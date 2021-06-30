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Джокович уверенно преодолел второй круг Wimbledon

Серб обыграл соперника, который не входит в топ-100
Теннис Grand Slam
17:30
Джокович уверенно преодолел второй круг Wimbledon
Новак Джокович / фото - Eurosport

Во втором круге Wimbledon первая ракетка мира Новак Джокович обыграл теннисиста из Южной Африки Кевина Андерсона со счетом 6:3, 6:3, 6:3.

Матч продлился 1 час и 44 минуты. По количеству эйсов 102-й номер рейтинга обошел Новака – 11 против 9. Джокович допустил 1 двойную ошибку, а Андерсон ошибся на подаче 4 раза.

Теннисисты встречались на корте в 13-й раз, Кевину дважды удалось победить лучшего теннисиста планеты.

За выход в 1/8 финала серб сыграет против победителя пары Андреаса Сеппи и Дениса Кудлы. 

Напомним, Стефанос Циципас ранее сенсационно покинул турнир в Лондоне. 

Антон Кривенко
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Теги

Новак Джокович Кевин Андерсон

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