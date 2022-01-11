Джокович уже тренируется в Мельбурне, но ему предъявили новые обвинения, за которые грозит год тюрьмы
До старта основной сетки Australian Open-2022 остается менее недели. Лучшие теннисисты планеты проводят последние приготовления к первому «мэйджору» сезона: кто-то играет на турнирах, кто-то пытается пробиться в основу через квалификацию. Однако все эти события меркнут на фоне скандала, который в последние дни развернулся вокруг персоны первой ракетки мира Новака Джоковича и его приезда в Австралию.
Еще в понедельник казалось, что эта эпопея подходит к концу: сербский теннисист выиграл суд по апелляции на аннулирование его визы в Австралию и покинул депортационный отель. Его фанаты вздохнули с облегчением – наконец-то Новак может спокойно приступить к подготовке к Australian Open, не думая больше ни о чем, кроме тенниса.
I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022
I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. pic.twitter.com/iJVbMfQ037
Еще в понедельник Джокович побывал на корте Рода Лэйвера, а уже во вторник провел полноценное занятие. Несмотря на то, что тренировка проходила в условиях строгой секретности, а камеры на стадионе были выключены, отдельные кадры все же быстро распространились по Сети.
Back on a court he's familiar with. Men's World Number 1 @DjokerNole practiced this afternoon ahead of the @AustralianOpen as he awaits a decision on his visa from Immigration Minister @AlexHawkeMP. Full details shortly on @SBSNews. Vision courtesy of @TennisAustralia. pic.twitter.com/NojzXOjnJu— Adrian Arciuli (@Adrian_Arciuli) January 11, 2022
Однако параллельно с этим, мир быстро облетела новость, что расслабляться Джоковичу рано. Утром 11 января издание The Age сообщило, что власти Австралии расследуют то, что Джокович предоставил ложную информацию, когда заполнял документы на въезд в страну.
В его декларации значится информация, что до въезда в Австралию 5 января он в течение 14 дней не путешествовал в другие страны, а в Мельбурн он прибыл из Испании с остановкой в Дубае (ОАЭ). Однако в соцсетях Джоковича есть публикация, из которой следует, что 25 декабря он участвовал в публичном мероприятии в Белграде вместе с гандболистом Петаром Джорджичем.
NEW:— Ben Rothenberg (@BenRothenberg) January 11, 2022
More document trouble for Novak Djokovic.
On his Australian Travel Declaration, released by federal court yesterday, Djokovic stated he had NOT traveled in 14 days prior to his Jan 6 arrival here.
In fact, Djokovic had traveled from Belgrade to Spain within that time. pic.twitter.com/Vle7Gg8ycz
То есть, Джокович забыл упомянуть, что за этот срок успел посетить еще и Сербию. На самом деле, здесь нет ничего страшного для пограничников, но предоставление ложной и вводящей в заблуждение информации в таком документе – серьезное правонарушение, которое, как минимум, может стать поводом для новой отмены визы, а самое жесткое наказание – 12 месяцев тюремного заключения. И это однозначно повод для новой атаки на теннисиста.
В сложившейся ситуации нет сомнений, что власти Австралии попытаются воспользоваться этим нарушением Джоковича, чтобы выдворить его из страны – этот конфликт уже давно лишился здравого смысла и перешел в плоскость принципа.
Конфликт Джоковича и австралийских властей втягивает в себя все больше участников и перешел уже на государственный уровень. Ситуацию с теннисистом уже успели даже обсудить на высшем дипломатическом уровне: премьер-министры Сербии и Австралии Ана Брнабич и Скотт Моррисон якобы пришли к некому «конструктиву».
«Они согласились поддерживать связь по этому вопросу и укреплять двусторонние отношения», – сказано в общем заявлении, слова которого приводит The Age.
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), с которой у Новака в последние годы не так уж и гладко складывались отношения, тем не менее, поддержала сербского теннисиста.
«Новак Джокович, отправляясь в Мельбурн, очевидно, считал, что ему было предоставлено необходимое медицинское исключение для соблюдения правил въезда. Череда событий, которая привела к судебному слушанию в понедельник, наносит всесторонний ущерб – в том числе самочувствию Новака и его подготовке к Australian Open. Заявки игроков на медицинские исключения подаются независимо от ATP, однако мы находимся в постоянном контакте с Tennis Australia, чтобы добиться ясности в этом процессе. Мы приветствуем результаты слушаний, состоявшихся в понедельник, и с нетерпением ждем несколько захватывающих недель тенниса».
На вторник намечена встреча Джоковича с австралийским премьер-министром по делам иммиграции Алексом Хоуком, которая должна внести ясность в некоторые моменты. По крайней мере, Новак попытается объяснить ситуацию с заполнением своих въездных документов и попросит не высылать его из страны.
Однозначно, что разжигание конфликта сейчас не нужно обеим сторонам, учитывая недавние протесты в Мельбурне, возникшие из-за ситуации с Джоковичем. Поэтому впору ожидать, что в ближайшие дни спор все же разрешится, и выиграет от этого только теннис.
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