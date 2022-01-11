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Джокович уже тренируется в Мельбурне, но ему предъявили новые обвинения, за которые грозит год тюрьмы

Крупный околоспортивный скандал только набирает обороты
Теннис Grand Slam
11 января 12:17
Джокович уже тренируется в Мельбурне, но ему предъявили новые обвинения, за которые грозит год тюрьмы
Новак Джокович / Фото - SBNation.com

До старта основной сетки Australian Open-2022 остается менее недели. Лучшие теннисисты планеты проводят последние приготовления к первому «мэйджору» сезона: кто-то играет на турнирах, кто-то пытается пробиться в основу через квалификацию. Однако все эти события меркнут на фоне скандала, который в последние дни развернулся вокруг персоны первой ракетки мира Новака Джоковича и его приезда в Австралию.

Еще в понедельник казалось, что эта эпопея подходит к концу: сербский теннисист выиграл суд по апелляции на аннулирование его визы в Австралию и покинул депортационный отель. Его фанаты вздохнули с облегчением – наконец-то Новак может спокойно приступить к подготовке к Australian Open, не думая больше ни о чем, кроме тенниса.

Еще в понедельник Джокович побывал на корте Рода Лэйвера, а уже во вторник провел полноценное занятие. Несмотря на то, что тренировка проходила в условиях строгой секретности, а камеры на стадионе были выключены, отдельные кадры все же быстро распространились по Сети.

Однако параллельно с этим, мир быстро облетела новость, что расслабляться Джоковичу рано. Утром 11 января издание The Age сообщило, что власти Австралии расследуют то, что Джокович предоставил ложную информацию, когда заполнял документы на въезд в страну.

В его декларации значится информация, что до въезда в Австралию 5 января он в течение 14 дней не путешествовал в другие страны, а в Мельбурн он прибыл из Испании с остановкой в Дубае (ОАЭ). Однако в соцсетях Джоковича есть публикация, из которой следует, что 25 декабря он участвовал в публичном мероприятии в Белграде вместе с гандболистом Петаром Джорджичем.

То есть, Джокович забыл упомянуть, что за этот срок успел посетить еще и Сербию. На самом деле, здесь нет ничего страшного для пограничников, но предоставление ложной и вводящей в заблуждение информации в таком документе – серьезное правонарушение, которое, как минимум, может стать поводом для новой отмены визы, а самое жесткое наказание – 12 месяцев тюремного заключения. И это однозначно повод для новой атаки на теннисиста.

В сложившейся ситуации нет сомнений, что власти Австралии попытаются воспользоваться этим нарушением Джоковича, чтобы выдворить его из страны – этот конфликт уже давно лишился здравого смысла и перешел в плоскость принципа.

Конфликт Джоковича и австралийских властей втягивает в себя все больше участников и перешел уже на государственный уровень. Ситуацию с теннисистом уже успели даже обсудить на высшем дипломатическом уровне: премьер-министры Сербии и Австралии Ана Брнабич и Скотт Моррисон якобы пришли к некому «конструктиву».

«Они согласились поддерживать связь по этому вопросу и укреплять двусторонние отношения», – сказано в общем заявлении, слова которого приводит The Age.

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP), с которой у Новака в последние годы не так уж и гладко складывались отношения, тем не менее, поддержала сербского теннисиста.

«Новак Джокович, отправляясь в Мельбурн, очевидно, считал, что ему было предоставлено необходимое медицинское исключение для соблюдения правил въезда. Череда событий, которая привела к судебному слушанию в понедельник, наносит всесторонний ущерб – в том числе самочувствию Новака и его подготовке к Australian Open. Заявки игроков на медицинские исключения подаются независимо от ATP, однако мы находимся в постоянном контакте с Tennis Australia, чтобы добиться ясности в этом процессе. Мы приветствуем результаты слушаний, состоявшихся в понедельник, и с нетерпением ждем несколько захватывающих недель тенниса».

На вторник намечена встреча Джоковича с австралийским премьер-министром по делам иммиграции Алексом Хоуком, которая должна внести ясность в некоторые моменты. По крайней мере, Новак попытается объяснить ситуацию с заполнением своих въездных документов и попросит не высылать его из страны.

Однозначно, что разжигание конфликта сейчас не нужно обеим сторонам, учитывая недавние протесты в Мельбурне, возникшие из-за ситуации с Джоковичем. Поэтому впору ожидать, что в ближайшие дни спор все же разрешится, и выиграет от этого только теннис.

Александр Черненко
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Новак Джокович Australian Open

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