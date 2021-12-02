«Мы вновь общались с ней». МОК назначил личную встречу с Пэн Шуай
Джокович: «В такие моменты, как с Пэн Шуай все теннисное сообщество должно объединяться»
Первая ракетка мира – о решении WTA уйти из Китая
Новак Джокович / фото - Getty Images
Первая ракетка мира, серб Новак Джокович высказался о ситуации с Пэн Шуай, а также о решении WTA временно уйти из Китая. Цитирует Джоковича портал L'Equipe.
«Полностью поддерживаю такое смелое решение. У нас по-прежнему крайне мало сведений о Пэн Шуай. Ее здоровье и безопасность имеют для нас первостепенное значение. В такие моменты все теннисное сообщество должно объединяться».
Напомним, МИД Китая уже отреагировал на решение WTA.
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