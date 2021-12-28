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Джокович, вероятнее всего, сыграет на ATP Cup

На турнире в Сиднее не требуется полная вакцинация игроков
Теннис ATP
11:41
Джокович, вероятнее всего, сыграет на ATP Cup
Новак Джокович / Фото - tennishead
Федерация тенниса Австралии опровергла информацию о том, что первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, не примет участия в командном турнире ATP Cup.

Цитирует представителя Tennis Australia издание The Age.

«От команды Сербии не поступало никаких отказов».


В настоящее время Джокович находится в Белграде (Сербия). Он до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации.

ATP Cup стартует 1 января

Отметим, что на сиднейском ATP Cup не требуется полная вакцинация в отличие от Australian Open, который пройдет в Мельбурне.
Владимир Кириченко
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