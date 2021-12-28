Экс-первая ракетка мира: «Нет не единого шанса, что Джокович выступит на Australian Open»
Джокович, вероятнее всего, сыграет на ATP Cup
На турнире в Сиднее не требуется полная вакцинация игроков
Новак Джокович / Фото - tennisheadФедерация тенниса Австралии опровергла информацию о том, что первая ракетка мира, сербский теннисист Новак Джокович, не примет участия в командном турнире ATP Cup.
Цитирует представителя Tennis Australia издание The Age.
«От команды Сербии не поступало никаких отказов».
В настоящее время Джокович находится в Белграде (Сербия). Он до сих пор не раскрыл свой статус вакцинации.
ATP Cup стартует 1 января
Отметим, что на сиднейском ATP Cup не требуется полная вакцинация в отличие от Australian Open, который пройдет в Мельбурне.
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