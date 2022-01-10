Джокович выиграл суд, но его все равно могут выгнать из Австралии

Сербский теннисист должен быть немедленно освобожден из иммиграционной службы

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Первая ракетка мира Новак Джокович выиграл суд в австралийском Мельбурне, сообщает theage.com.au.

Местный судья Энтони Келли постановил, что Джокович должен быть освобожден из иммиграционной службы. Также суд отменил аннуляцию визы серба.

Таким образом, теннисист сможет сыграть на Australian Open, но, по информации журналиста австралийского Guardian Пола Карпа, Правительство Австралии «может использовать личное право», чтобы снова аннулировать визу Джоковича и запретить ему въезд в страну на 3 года.

Напомним, Джокович не сообщил статус своей вакцинации от коронавируса, но получил медицинское исключение для участия на Australian Open.

Тем не менее, по прилету в Мельбурн местное правительство аннулировало его визу, мотивируя это тем, что что медицинские документы теннисиста с исключением их не удовлетворяют.

Последние несколько дней серб провел в отеле для беженцев.