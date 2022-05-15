Джокович вышел в финал турнира серии Masters в Риме

Сербский теннисист обыграл Каспера Рууда

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович в двух сетах обыграл десятого номера мирового рейтинга Каспера Рууда в полуфинале турнира серии Masters в Риме (Италия) со счетом 6:4, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Сербский теннисист один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Норвежец же дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного.

В финале турнира Новак Джокович сыграет с Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл Александра Зверева.