Джокович переиграл Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Риме
Джокович вышел в финал турнира серии Masters в Риме
Сербский теннисист обыграл Каспера Рууда
Новак Джокович / фото - tennishead.net
Первая ракетка мира Новак Джокович в двух сетах обыграл десятого номера мирового рейтинга Каспера Рууда в полуфинале турнира серии Masters в Риме (Италия) со счетом 6:4, 6:3.
Продолжительность матча составила 1 час 43 минуты. Сербский теннисист один раз подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. Норвежец же дважды подал навылет, избежал двойных ошибок и реализовал один брейк-пойнт из одного.
В финале турнира Новак Джокович сыграет с Стефаносом Циципасом, который ранее обыграл Александра Зверева.
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