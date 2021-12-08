Джокович выступит на Australian Open

На турнир также заявился Стефанос Циципас

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Опубликована заявка на Australian Open-2022, который пройдет 17-30 января.

Мужской список возглавил первая ракетка мира Новак Джокович. По поводу его участия возникали сомнения в связи с его позицией по вакцинации от коронавируса – которая обязательна для выступления в Мельбурне.

На турнир также заявился греческий теннисист Стефанос Циципас, недавно перенесший операцию на локте.

Новак Джокович заявился на ATP Cup.