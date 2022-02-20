Джокович: «Я максимально готов к турниру в Дубае и чувствую большой энтузиазм и мотивацию»

Новак Джокович / фото - tennishead.net

Первая ракетка мира Новак Джокович поделился своими ожиданиями от турнира в Дубае.

Буду двигаться вперед день за днем и там увидим, как далеко я смогу пройти по сетке. Зная, что мне разрешено приехать в Дубай, я, очевидно, ставил перед собой цель. Мы с командой составили план на 3-4 недели и теперь, когда я здесь, я могу сказать, что я максимально готов к турниру и чувствую большой энтузиазм. Учитывая все, что произошло со мной за эти несколько месяцев, я даже еще больше мотивирован, вдохновлен выйти на корт и показывать свой лучший теннис. Я в моменте, я здесь, я очень счастлив, что сыграю.

Как приняли меня игроки в Дубае? Пока все, с кем я виделся в раздевалке, были настроены очень положительно и участливо. Не могу сказать то же самое о настроениях, которые были в Австралии. Это было очень странно для меня. Но здесь все хорошо. Я буду играть там, где будет разрешено. Очевидно, что я не планировал играть везде в этом сезоне. У меня таких намерений не было изначально. Я думал о том, чтобы сыграть как можно лучше на турнирах Большого Шлема и на некоторых Мастерсах. Но сейчас, безусловно, ситуация для меня складывается иначе, выбирать я не могу, поэтому буду играть там, где будет такая возможность.

Добавляет ли мне мотивации то, что Даниил Медведев имеет шансы обойти меня в рейтинге на этой неделе? Я знал, что он очень близко, но я не в курсе, какие есть сценарии событий. Если он выиграет титул в Акапулько, то станет первым? Тогда ладно, все в его руках, он заслуживает этого и, если это случится на этой неделе, я буду первым, кто его поздравит».