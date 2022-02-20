Джокович: «Я максимально готов к турниру в Дубае и чувствую большой энтузиазм и мотивацию»
Первая ракетка мира Новак Джокович поделился своими ожиданиями от турнира в Дубае.
«Я начал тренироваться спустя примерно 10 дней, как вернулся из Австралии. Практически каждый день я работал над физической формой, в теннис играл где-то 2-3 недели. Мне было не трудно вновь взять в руки ракетку, потому что я люблю этот спорт, и я насладился каждой минутой во время тренировок в Белграде. Я знаю, что всегда есть над чем поработать и что улучшить. В первом круге у меня очень талантливый соперник, Лоренцо Музетти. Мы уже играли с ним 5 сетов на Ролан Гаррос. Думаю, ему нравится играть на быстрых кортах, а в этом году в Дубае покрытие как никогда быстрое. Оно всегда было таким, но в этом году у других теннисистов, с которыми я говорил, сложилось такое же впечатление, как и у меня.
Буду двигаться вперед день за днем и там увидим, как далеко я смогу пройти по сетке. Зная, что мне разрешено приехать в Дубай, я, очевидно, ставил перед собой цель. Мы с командой составили план на 3-4 недели и теперь, когда я здесь, я могу сказать, что я максимально готов к турниру и чувствую большой энтузиазм. Учитывая все, что произошло со мной за эти несколько месяцев, я даже еще больше мотивирован, вдохновлен выйти на корт и показывать свой лучший теннис. Я в моменте, я здесь, я очень счастлив, что сыграю.
Как приняли меня игроки в Дубае? Пока все, с кем я виделся в раздевалке, были настроены очень положительно и участливо. Не могу сказать то же самое о настроениях, которые были в Австралии. Это было очень странно для меня. Но здесь все хорошо. Я буду играть там, где будет разрешено. Очевидно, что я не планировал играть везде в этом сезоне. У меня таких намерений не было изначально. Я думал о том, чтобы сыграть как можно лучше на турнирах Большого Шлема и на некоторых Мастерсах. Но сейчас, безусловно, ситуация для меня складывается иначе, выбирать я не могу, поэтому буду играть там, где будет такая возможность.
Добавляет ли мне мотивации то, что Даниил Медведев имеет шансы обойти меня в рейтинге на этой неделе? Я знал, что он очень близко, но я не в курсе, какие есть сценарии событий. Если он выиграет титул в Акапулько, то станет первым? Тогда ладно, все в его руках, он заслуживает этого и, если это случится на этой неделе, я буду первым, кто его поздравит».
Новак Джокович назвал настоящую причину, по которой его депортировали из Австралии.