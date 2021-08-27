Макинрой – о Джоковиче на US Open: «Если жара не помешает, то он выиграет»
Джокович: «Я провел лучший сезон на турнирах Большого Шлема и готов завершить год еще одной победой»
Серб может выиграть Большой шлем на US Open
12:58
Новак Джокович / Фото: Twitter ATP
Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился информацией о своем состоянии после накануне US Open:
У меня было много времени для отдыха, действительно неожиданно много времени для спортсмена из нашего вида спорта. Прошло три с половиной недели с момента моего последнего матча. Я использовал это время, чтобы подойти к US Open в максимальных кондициях.
В теннис играют 365 дней в году, остается мало времени на отдых, особенно в олимпийский год. Однако, у меня было отличное лето. Конечно, в начале я сильно утомился, но я не могу жаловаться. Я провел лучший сезон на турнирах Большого Шлема и надеюсь завершить год еще одной победой.
Напомним, украинские теннисисты и теннисистки не сумели преодолеть квалификацию американского Шлема.
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