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Джокович: «Я провел лучший сезон на турнирах Большого Шлема и готов завершить год еще одной победой»

Серб может выиграть Большой шлем на US Open
Теннис Grand Slam
12:58
Джокович: «Я провел лучший сезон на турнирах Большого Шлема и готов завершить год еще одной победой»
Новак Джокович / Фото: Twitter ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился информацией о своем состоянии после накануне US Open:

У меня было много времени для отдыха, действительно неожиданно много времени для спортсмена из нашего вида спорта. Прошло три с половиной недели с момента моего последнего матча. Я использовал это время, чтобы подойти к US Open в максимальных кондициях.

В теннис играют 365 дней в году, остается мало времени на отдых, особенно в олимпийский год. Однако, у меня было отличное лето. Конечно, в начале я сильно утомился, но я не могу жаловаться. Я провел лучший сезон на турнирах Большого Шлема и надеюсь завершить год еще одной победой.

Напомним, украинские теннисисты и теннисистки не сумели преодолеть квалификацию американского Шлема.

Источник: championat.com Олег Шумейко-младший
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Новак Джокович

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