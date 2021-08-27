Джокович: «Я провел лучший сезон на турнирах Большого Шлема и готов завершить год еще одной победой»

Новак Джокович / Фото: Twitter ATP

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился информацией о своем состоянии после накануне US Open:



В теннис играют 365 дней в году, остается мало времени на отдых, особенно в олимпийский год. Однако, у меня было отличное лето. Конечно, в начале я сильно утомился, но я не могу жаловаться. Я провел лучший сезон на турнирах Большого Шлема и надеюсь завершить год еще одной победой.