Джокович з камбеком переміг Циципаса в фіналі Masters в Римі

Перший сет лідер світового рейтингу виграв «всуху»

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Перший номер світового рейтингу Новак Джокович став чемпіоном турніру серії Masters в Римі, в фіналі здолавши Стефаноса Циципаса (ATP, 5) 6:0, 7:6 (5).



За півтори години на корті серб зробив 6 ейсів, 1 разу помилився при подачі та реалізував 4 брейк-пойнти з шести. Грек 1 разу подав навиліт, допустив одну «подвійну» та зробив один брейк. Відмітимо, що в другому сеті Новак програвав 2:5. Це була 10 зустріч тенісистів – Джокович переміг всьоме.

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