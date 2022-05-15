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Джокович з камбеком переміг Циципаса в фіналі Masters в Римі

Перший сет лідер світового рейтингу виграв «всуху»
Теннис
19:48
Джокович з камбеком переміг Циципаса в фіналі Masters в Римі
Фото: Getty Images

Перший номер світового рейтингу Новак Джокович став чемпіоном турніру серії Masters в Римі, в фіналі здолавши Стефаноса Циципаса (ATP, 5) 6:0, 7:6 (5).

За півтори години на корті серб зробив 6 ейсів, 1 разу помилився при подачі та реалізував 4 брейк-пойнти з шести. Грек 1 разу подав навиліт, допустив одну «подвійну» та зробив один брейк. Відмітимо, що в другому сеті Новак програвав 2:5. Це була 10 зустріч тенісистів – Джокович переміг всьоме.

Нагадаємо, що перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила про вагітність.

Олег Шумейко-младший
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