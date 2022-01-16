Джоковича выдворили из Австралии и могут запретить въезд на три года. Мечтам о «календарном шлеме» конец?

Первый номер мирового рейтинга проиграл борьбу за право остаться в Мельбурне

Новак Джокович / Фото - BBC

Ну вот и все. Новак Джокович все же не сыграет на Australian Open-2022, несмотря на то, что даже успел получить соперника по первому кругу. До этого серб с боями въехал в Мельбурн, несколько раз побывал в депортационном отеле, даже потренировался на корте Рода Лэйвера, но все зря.

16 января Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Джоковича и подтвердил необходимость изгнать его из страны, который, по версии местных властей, представляет угрозу общественному спокойствию и безопасности.

Решение об отмене визы Джоковича принял 14 января министр иммиграции Австралии Алекс Хоук, отмечая, что при этом хорошо изучил материалы дела Джоковича.

«Я воспользовался своими полномочиями, чтобы аннулировать визу господина Джоковича по соображениям здоровья и правопорядка на том основании, что это отвечает общественным интересам», – заявил тогда чиновник.

На самом деле, решение было вполне ожидаемым, и, если отбросить все страсти по тому, что так поступили с прославленным спортсменом, справедливым. В современном мире звездам многое позволено, но нарушать антиковидные меры – строго запрещено абсолютно всем. По ходу разбора дела и погружения в ситуацию стало очевидно, что Джокович через многое переступил, чтобы сыграть на Australian Open. Точно известно, что Новак предоставил ложную информацию о местонахождении за 14 дней до прибытия в Мельбурн (за это можно даже на год угодить в австралийскую тюрьму), путался в показаниях касательно даты заражения коронавирусом и, скорее всего, подделал свой тест, чтобы получить метотвод.

Как к спортсмену к Джоковичу претензий никаких, а вот касательно человеческих качеств, учитывая то, что он осознанно ставил под угрозу жизни других людей, – предостаточно.

Шансов выиграть дело у Новака было минимум, хотя его юристы боролись до последнего. В итоге, судья Джеймс Оллсоп постановил отклонить прошение Джоковича и обязать его оплатить судебные издержки.

«Я чрезвычайно разочарован решением, которое означает, что я не смогу остаться в Австралии и поучаствовать в Australian Open, – заявил Джокович после решения суда. – Но я уважаю это решение и буду сотрудничать с властями по вопросу моего отъезда из Австралии. Мне неловко, что последние недели внимание было на мне, и я надеюсь, что теперь мы можем сосредоточиться на игре и турнире, которые я люблю. Хочу пожелать успешного турнира игрокам, работникам соревнований, волонтерам и болельщикам по всему миру».

Через несколько часов Новак покинет Австралию и не сможет защитить свой титул чемпиона Australian Open. Это означает, что «календарного шлема» в этом году у Новака снова не будет, и он может потерять первое место в мировом рейтинге, если чемпионом предстоящего «мэйджора» станет Даниил Медведев или Александр Зверев.

Но самое страшное даже не это. Вполне вероятно, что помимо всех наказаний, Джоковича ждет еще и запрет на въезд в Австралию на три года. Такое решение могут отменить, если пребывание серба в стране признают полезным для интересов страны (Tennis Australia наверняка будет лоббировать это решение). Однако если 34-летний Джокович попадет еще и под такую санкцию, то можно быть уверенными, что с мечтой завоевать «календарный шлем» Новак попрощается навсегда. Кроме того, это может серьезно отразиться на его мотивации играть в теннис в дальнейшем.

Новак Джокович / Фото - AFP Новак Джокович / Фото - AFP

В основной сетке Australian Open Джоковича заменит lucky looser – 150-я ракетка мира итальянец Сальваторе Карузо. Первый в сезоне турнир «Большого шлема» понес колоссальную имиджевую и бизнесовую потерю – отсутствие Джоковича никак не компенсировать, да и первые матчи соревнований уж точно будут находиться в тени громкого скандала. Впервые в карьере Рафаэль Надаль будет единственным представителем «большой тройки» на Grand Slam (Роджер Федерер пропускает Australian Open из-за травмы), что уже тянет на коренной перелом в мировом мужском теннисе.

Но, как бы там ни было, Джокович виноват сам. Его может быть сколько угодно жалко как спортсмена и защитника прав других теннисистов (хотя лишь немногие в этом скандале выступили на его стороне), но в современных условиях профессиональные заслуги не могут быть оправданием решения поставить под угрозу жизни других людей. В этой истории у Новака была своя правда, и он наплевал на остальных – и расплата может быть даже больнее, чем просто пропуск ближайшего Australian Open.