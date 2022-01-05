Власти штата Виктория: «Мы не будем оказывать Джоковичу поддержку»
Джоковичу отказали во въезде в Австралию
Все из-за проблем с визой серба
Фото: Getty Images
Лидеру мирового рейтинга Новаку Джоковичу отказано во въезде в Австралию, сообщает The Times.
Это произошло из-за путаницы с визами. Член команды 20-кратного победителя турниров Большого Шлема допустил ошибку в оформлении документа. Серб пытается въехать в страну по типу визы, который не допускает факта наличия медицинского освобождения от вакцинации от COVID-19.
Напомним, что власти штата Виктория отказались помогать Джоковичу.
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