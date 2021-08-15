Свитолина за 2 сета обыграла итальянку Джорджи и впервые выступит в полуфинале Олимпиады
Джорджи обыграла Пегулу и вышла в финал турнира в Монреале
В следующем матче итальянка встретится с Плишковой
Камила Джорджи / фото - wtatennis.com
Итальянская теннисистка Камила Джорджи в полуфинале турнира National Bank Open - WTA1000 обыграла представительницу США Джессику Пегулу со счетом 6:3, 3:6, 6:1.
Продолжительность встречи составила 2 часа 11 минут. Джорджи сделала 3 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 5 из 13 брейк-пойнтов. На счету американки 1 подача навылет, 7 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 10.
В финале турнира Джорджи встретится с представительницей Чехии Каролиной Плишковой, которая в полуфинальном матче турнира обыграла белоруску Арину Соболенко.
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