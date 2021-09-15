Ястремская не смогла продолжить матч против Паолини на старте турнира в Портороже
Единственная девушка в компании мужчин. Удар Ястремской попал в десятку лучших на US Open
Жаль только, что подобный розыгрыш не помог украинки пройти дальше
13:25
Фото: twitter.com/D_Yastremska
Пресс-служба US Open представила десять лучших розыгрышей турнира.
В нарезку попал и удар украинской теннисистки Даяны Ястремской, который она выполнила в первом круге против Анжелик Кербер.
Топ-10 лучших розыгрышей Открытого чемпионата США-2021:
Ястремская – единственная девушка, которая попала в хит-парад.
Напомним, несмотря на столько эффектную игру украинки в отдельных эпизодах, итоговая победа в матче досталась Кербер.
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