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Единственная девушка в компании мужчин. Удар Ястремской попал в десятку лучших на US Open

Жаль только, что подобный розыгрыш не помог украинки пройти дальше
Теннис Grand Slam
13:25
Единственная девушка в компании мужчин. Удар Ястремской попал в десятку лучших на US Open
Фото: twitter.com/D_Yastremska

Пресс-служба US Open представила десять лучших розыгрышей турнира.

В нарезку попал и удар украинской теннисистки Даяны Ястремской, который она выполнила в первом круге против Анжелик Кербер.

Топ-10 лучших розыгрышей Открытого чемпионата США-2021:

Ястремская – единственная девушка, которая попала в хит-парад.

Напомним, несмотря на столько эффектную игру украинки в отдельных эпизодах, итоговая победа в матче досталась Кербер.

Сергей Остапенко
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Даяна Ястремская Анжелик Кербер

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