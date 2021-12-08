Эффектные фотографии Цуренко в бикини Украинская теннисистка продолжает хвастаться спортивной фигурой Теннис WTA 09:57 Леся Цуренко Украинская теннисистка Леся Цуренко вновь продемонстрировала свою отличную фигуру, обновив личную страничку в соцсетях снимками в бикини: «Кого волнуют тренировки по теннису и физическая подготовка? Фото в бикини намного лучше, правда?» - подписала серию фотографий сама Цуренко. Ранее XSPORT.ua опубликовал фотосессию каратистки Анжелики Терлюги в бикини, сделанную за несколько часов до свадьбы. Источник: XSPORT
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