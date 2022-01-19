Джокович не сможет сыграть на Roland Garros без вакцинации
Экс-первая ракетка мира: «Джоковичу необходимо вакцинироваться, если, конечно, он не собрался завершить карьеру»
Матс Виландер – о ситуации вокруг действующего лидера ATP
Матс Виландер / фото - Getty Images
Бывшая первая ракетка мира швед Матс Виландер в интервью порталу Tennis Head высказался о ситуации, в которой оказался действующий лидер рейтинга ATP Новак Джокович, а также посоветовал сербу принять неизбежное и вакцинироваться.
«У Джоковича сейчас самый пик карьеры. Я считаю, ему необходимо вакцинироваться. Он несет ответственность перед всем спортом, если, конечно, он не собрался просто завершить карьеру. Хотя, разумеется, это только его решение».
Напомним, Джокович не сможет сыграть на Roland Garros без вакцинации.
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