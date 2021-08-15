Медведев сыграл против Кафельникова в Галле
Экс-первая ракетка мира из России иронично высказался о действиях Кремля – вспомнил майдан
Евгений Кафельников – двукратный победитель турниров серии Большого шлема
13:56
Фото: Sportbox
Бывший первая ракетка мира Евгений Кафельников в Twitter иронично описал действия российской власти.
Двукратный победитель турниров серии Большого шлема и олимпийский чемпион прокомментировал то, что террористическая организация «Талибан» гарантировала безопасность посольства России в Кабуле:
«Мы, конечно, уникальные! Контактировать с талибами, которые захватывают власть силой – это норма, а 2014 год в Киеве – это госпереворот. Дипломатия мирового уровня у России».
Ранее Кафельников заявил, что не видит своего будущего в России.