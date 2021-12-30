Лайович: «Не понимаю, зачем Джокович снялся с ATP Cup»
Экс-первая ракетка мира: «Медведев способен выиграть Australian Open»
Тодд Вудбридж оценил перспективы россиянина в новом сезоне
13:09
Тодд Вудбридж / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира в парном разряде Тодд Вудбридж в комментарии пресс-службе AO рассказал о перспективах россиянина Даниила Медведева (ATP №2) в новом сезоне.
«Медведев понимает, что ему нельзя допускать много невынужденных ошибок. Он старается быть максимально аккуратным – я редко встречаю таких игроков, хотя давно общаюсь с теннисистами.
Обычно люди пытаюсь поддерживать иллюзию своей силы. Но Даниил всегда честен, он не лжет. Он максимально уверен в себе, и я тоже в него верю. Его титул в Нью-Йорке не стал сюрпризом. Медведев может выиграть и Australian Open тоже, я не буду удивлен».
Напомним, Кэрол Бушар назвала главную карьерную цель Джоковича на данный момент.
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