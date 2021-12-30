Экс-первая ракетка мира: «Медведев способен выиграть Australian Open»

Тодд Вудбридж / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира в парном разряде Тодд Вудбридж в комментарии пресс-службе AO рассказал о перспективах россиянина Даниила Медведева (ATP №2) в новом сезоне.

Обычно люди пытаюсь поддерживать иллюзию своей силы. Но Даниил всегда честен, он не лжет. Он максимально уверен в себе, и я тоже в него верю. Его титул в Нью-Йорке не стал сюрпризом. Медведев может выиграть и Australian Open тоже, я не буду удивлен».