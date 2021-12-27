Экс-первая ракетка мира: «Нет не единого шанса, что Джокович выступит на Australian Open»

Все еще неизвестно, вакцинировался ли серб

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Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Эмилиано Санчес уверен, что Новак Джокович пропустит Australian Open. Об этом теннисист написал в Twitter:

«Хочу сказать всем, кто надеется, что Джокович полетит на Australian Open. Он снимется с турнира. Как по мне, нет ни единого шанса, что он там выступит. Я говорю лишь о своем мнении. Я не знаю Новака, у меня нет магического шара, предсказывающего будущее. Но пока все выглядит так, что он не сыграет. Я уважаю его, ценю его достижения и профессионализм. Но как часто он играл на Australian Open, не проводя ни одного матча до турнира? Надеюсь, что я ошибаюсь».

За карьеру Новак девять раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии.