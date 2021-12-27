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Экс-первая ракетка мира: «Нет не единого шанса, что Джокович выступит на Australian Open»

Все еще неизвестно, вакцинировался ли серб
Теннис Grand Slam
14:09
Экс-первая ракетка мира: «Нет не единого шанса, что Джокович выступит на Australian Open»
Фото: АТР

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Эмилиано Санчес уверен, что Новак Джокович пропустит Australian Open. Об этом теннисист написал в Twitter:

«Хочу сказать всем, кто надеется, что Джокович полетит на Australian Open. Он снимется с турнира. Как по мне, нет ни единого шанса, что он там выступит.

Я говорю лишь о своем мнении. Я не знаю Новака, у меня нет магического шара, предсказывающего будущее. Но пока все выглядит так, что он не сыграет. Я уважаю его, ценю его достижения и профессионализм. Но как часто он играл на Australian Open, не проводя ни одного матча до турнира? Надеюсь, что я ошибаюсь».


Australian Open-2022 стартует 17 января.

Напомним, Джокович рискует пропустить турнир из-за своей позиции по вакцинации от Covid-19.

За карьеру Новак девять раз выигрывал Открытый чемпионат Австралии.



Сергей Остапенко
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