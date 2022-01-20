Экс-первая ракетка мира остался за бортом Australian Open

Xsport использует файлы cookie. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с нашей политикой Cookie
ru
ua
Войти на сайт
Забыли пароль?
или зарегистрироваться сейчас
матч-центр
Вчера 12
Сейчас 0
Сегодня 10
Завтра 17
Развернуть Свернуть
Теннис (12 событий из 67) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
04:25 Соон Воо Квон - Denis Shapovalov 2:3 Окончен
04:45 Янник Ханфманн - Рафаэль Надаль 0:3 Окончен
09:50 Маккензи Макдональд - Аслан Карацев 1:3 Окончен
11:35 Александер Зверев - Джон Мильман 3:0 Окончен
12:50 Гаэль Монфис - Александр Бублик 3:0 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Хармони Тан - Элина Свитолина 0:1 Окончен
02:00 Сара Соррибес Тормо - Марта Костюк 0:2 Окончен
02:00 Виктория Азаренко - Жил Белен Тейхманн 2:0 Окончен
03:35 Эшлей Барти - Лусиа Бронцетти 2:0 Окончен
04:50 Элисон Риске - Елена Остапенко 1:2 Окончен
08:00 Белинда Бенчич - Аманда Анисимова 0:2 Окончен
10:00 Мэдисон Бренгл - Наоми Осака 0:2 Окончен
нет важных матчей
Теннис (10 событий из 70) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
06:05 Себастьян Баэс - Стефанос Циципас 1:3 Окончен
07:00 Григор Димитров - Бенуа Пер 1:3 Окончен
08:30 Энди Маррей - Таро Даниэль 0:3 Окончен
08:55 Ришар Гаске - Botic Van De Zandschulp 0:1 Окончен
10:00 Ник Киргиос - Даниил Медведев 1:3 Окончен
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Ализе Корне - Гарбин Мугуруса 2:0 Окончен
04:00 Элисе Мертенс - Ирина-Камелия Бегу 2:0 Окончен
04:05 Саманта Стосур - Анастасия Павлюченкова 0:2 Окончен
05:30 Магда Линетте - Дарья Касаткина 0:2 Окончен
13:25 Симона Халеп - Беатриз Хаддад Майа 2:0 Окончен
Теннис (17 событий из 73) показать все
ATP 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Андрей Рублёв - Марин Чилич -:- Запланирован
02:00 Роберто Баутиста-Агут - Тэйлор Гэрри Фритц -:- Запланирован
04:00 Гаэль Монфис - Кристиан Гарин -:- Запланирован
04:30 Рейлли Опелька - Denis Shapovalov -:- Запланирован
07:00 Александер Зверев - Раду Албот -:- Запланирован
11:15 Карен Хачанов - Рафаэль Надаль -:- Запланирован
11:15 Адриан Маннарино - Аслан Карацев -:- Запланирован
WTA 2022
Календарь Таблица
Пари-матч
02:00 Виктория Азаренко - Элина Свитолина -:- Запланирован
02:00 Сорана Кирстя - Анастасия Павлюченкова -:- Запланирован
02:00 Тамара Зиданшек - Ализе Корне -:- Запланирован
02:00 Ига Святек - Дарья Касаткина -:- Запланирован
02:00 Элисе Мертенс - Шай Чжан -:- Запланирован
03:15 Марта Костюк - Паула Бадоса Гиберт -:- Запланирован
03:15 Барбора Крейчикова - Елена Остапенко -:- Запланирован
04:00 Вероника Кудерметова - Мария Саккари -:- Запланирован
10:00 Эшлей Барти - Камила Гиорги -:- Запланирован
10:00 Аманда Анисимова - Наоми Осака -:- Запланирован

Экс-первая ракетка мира остался за бортом Australian Open

Титулованный британец в трех сетах проиграл японцу Даниэлю
Теннис Grand Slam
12:23
Экс-первая ракетка мира остался за бортом Australian Open
Энди Маррей / Фото - theswitzerlandtimes
113-я ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, во втором раунде Australian Open без шансов проиграл японцу Таро Даниэлю со счетом 4:6, 4:6, 4:6.

За 2 часа 49 минут матча Энди оформил семь эйсов и два брейка, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 120-й номер рейтинга АТР Даниэль 12 раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, дважды допустив двойную ошибку. 

Отметим, что после этой победы счет в личных встречах теннисистов стал равным – 1:1.

В третьем раунде турнира в Мельбурне Даниэль встретится или с американцем Стивом Джонсоном, или с итальянцем Янником Синнером.

Ранее канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во втором раунде Australian Open переиграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счетом (7:6(4), 6:7(4), 7:6(5), 7:6(4).
Владимир Кириченко
Рейтинг:
(Голосов: 0)

Теги

Энди Маррей Australian Open Таро Даниэль

Комментарии 0

Войти
Оставлять комментарии на сайте разрешается только при соблюдении правил.

Рейтинг букмекеров

Обзор
Обзор
Обзор
Обзор
Все букмекеры

Новости по тегам

Маррей – о вылете с Australian Open: «Тяжелое поражение, я очень разочарован»
Маррей – о вылете с Australian Open: «Тяжелое поражение, я очень разочарован»
Теннис Grand Slam
18:11
Победители Australian Open-2022 получат по 2 миллиона долларов
Победители Australian Open-2022 получат по 2 миллиона долларов
Теннис Grand Slam
17:51
Победа над Джонсоном позволила Синнеру выйти в третий круг Australian Open
Победа над Джонсоном позволила Синнеру выйти в третий круг Australian Open
Теннис Grand Slam
15:30
Медведев переиграл Киргиоса и вышел в третий раунд Australian Open
Медведев переиграл Киргиоса и вышел в третий раунд Australian Open
Теннис Grand Slam
14:22
Радукану сенсационно вылетела во втором раунде Australian Open
Радукану сенсационно вылетела во втором раунде Australian Open
Теннис Grand Slam
13:52
Оже-Альяссим не без проблем вышел в третий раунд Australian Open
Оже-Альяссим не без проблем вышел в третий раунд Australian Open
Теннис Grand Slam
10:59

Новости: Теннис

Один из лучших теннисистов Украины провалил допинг-тест
Один из лучших теннисистов Украины провалил допинг-тест
ATP
18:37
Маррей – о вылете с Australian Open: «Тяжелое поражение, я очень разочарован»
Маррей – о вылете с Australian Open: «Тяжелое поражение, я очень разочарован»
Grand Slam
18:11
Победители Australian Open-2022 получат по 2 миллиона долларов
Победители Australian Open-2022 получат по 2 миллиона долларов
Grand Slam
17:51
Медведев – о выходе в третий круг AO: «Такие соперники, как Киргиос, очень сложны»
Медведев – о выходе в третий круг AO: «Такие соперники, как Киргиос, очень сложны»
Grand Slam
15:59
Победа над Джонсоном позволила Синнеру выйти в третий круг Australian Open
Победа над Джонсоном позволила Синнеру выйти в третий круг Australian Open
Grand Slam
15:30
Известно, когда Свитолина и Костюк проведут матчи третьего круга Australian Open
Известно, когда Свитолина и Костюк проведут матчи третьего круга Australian Open
Grand Slam
15:21
Медведев переиграл Киргиоса и вышел в третий раунд Australian Open
Медведев переиграл Киргиоса и вышел в третий раунд Australian Open
Grand Slam
14:22
Радукану сенсационно вылетела во втором раунде Australian Open
Радукану сенсационно вылетела во втором раунде Australian Open
Grand Slam
13:52
Дядя Надаля: «Чтобы играть, необходимо вакцинироваться или отказываться от выступления»
Дядя Надаля: «Чтобы играть, необходимо вакцинироваться или отказываться от выступления»
Grand Slam
13:00
Все новости

Популярные новости

Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Кличко подерется с Фьюри и попробует стать самым возрастным чемпионом мира в истории супертяжелого веса
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:22
30
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бетербиев о двух поражениях от Усика: «С решением боя я не согласен и никогда не соглашусь»
Бокс Профессиональный бокс
13 января 20:34
3
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Потенциальный соперник Усика: «Мне не нравится наблюдать за украинцем, но его стиль эффективен»
Бокс Профессиональный бокс
16 января 11:47
1
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
Боец UFC отказывается выступать за свою страну и заявил, что она его предала
MMA
16 января 22:16
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Довбык назвал партнера, с которым ему не нравилось играть
Футбол Украинская Премьер-лига
14 января 12:41
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Джошуа показал, как будет избивать Усика в реванше
Бокс Профессиональный бокс
18 января 17:30
1
Все новости

Анонсы

Чемпионат Европы. Германия — Испания. Трансляция на XSPORT
WEB
TV
Чемпионат Европы. Германия — Испания. Трансляция на XSPORT
19:00
Ждем Лунина в основе. «Эльче» – «Реал». Онлайн трансляция
WEB
Ждем Лунина в основе. «Эльче» – «Реал». Онлайн трансляция
20:00
Кубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
WEB
Кубок Испании. «Атлетик» – «Барселона». Онлайн трансляция
22:30
Охотники на гигантских лобстеров
TV
Охотники на гигантских лобстеров
21 января 21:45
Еженедельник «Мировой бокс»
TV
Еженедельник «Мировой бокс»
22 января 10:30
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
WEB
Ярмоленко против Роналду. «Манчестер Юнайтед» – «Вест Хэм». Онлайн трансляция
22 января 17:00
«Воин ниндзя»
TV
«Воин ниндзя»
22 января 19:15
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Англии. «Саутгемптон» – «Манчестер Сити». Онлайн трансляция
22 января 19:30
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Италии. «Лацио» – «Аталанта». Онлайн трансляция
22 января 21:45
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
WEB
Чемпионат Испании. «Атлетико» – «Валенсия». Онлайн трансляция
22 января 22:00
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
WEB
Брэндон Морено vs Дейвисон Фигейредо. Онлайн трансляция
23 января 05:00
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
WEB
Фрэнсис Нганну vs Сирил Гане. Онлайн трансляция
23 января 06:00
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
WEB
Гари Расселл-младший – Марк Магсайо. Онлайн трансляция
23 января 06:00
«Ковбои холодных вод»
TV
«Ковбои холодных вод»
23 января 09:50