Маррей в пяти сетах добыл путевку во второй раунд Australian Open
Экс-первая ракетка мира остался за бортом Australian Open
Титулованный британец в трех сетах проиграл японцу Даниэлю
12:23
Энди Маррей / Фото - theswitzerlandtimes113-я ракетка мира, британский теннисист Энди Маррей, во втором раунде Australian Open без шансов проиграл японцу Таро Даниэлю со счетом 4:6, 4:6, 4:6.
За 2 часа 49 минут матча Энди оформил семь эйсов и два брейка, четырежды ошибившись при подаче. В свою очередь, 120-й номер рейтинга АТР Даниэль 12 раз подал навылет и реализовал пять брейк-пойнтов, дважды допустив двойную ошибку.
Отметим, что после этой победы счет в личных встречах теннисистов стал равным – 1:1.
В третьем раунде турнира в Мельбурне Даниэль встретится или с американцем Стивом Джонсоном, или с итальянцем Янником Синнером.
Ранее канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим во втором раунде Australian Open переиграл испанца Алехандро Давидовича Фокину со счетом (7:6(4), 6:7(4), 7:6(5), 7:6(4).
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