Экс-первая ракетка мира сенсационно выбыла после первого раунда Australian Open

Титулованная немка не смогла переиграть теннисистку из топ-200 рейтинга WTA

Анжелик Кербер / Фото - btu.org.ua

20-я ракетка мира, немецкая теннисисткав первом раунде Australian Open проиграла эстонкесо счетом 4:6, 3:6.За чуть менее полутора часа матча Кербер оформила два брейка, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 115-й номер рейтинга WTA четыре раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку.После этой победы Канепи счет в личных встречах теннисисток стал 3:2 в пользу эстонки.Во втором раунде Australian Open Канепи встретится с чешкойРанее вторая ракетка мира