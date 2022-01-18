Кербер: «С Калининой всегда выдаются непростые матчи»
Экс-первая ракетка мира сенсационно выбыла после первого раунда Australian Open
Титулованная немка не смогла переиграть теннисистку из топ-200 рейтинга WTA
13:23
Анжелик Кербер / Фото - btu.org.ua20-я ракетка мира, немецкая теннисистка Анжелик Кербер в первом раунде Australian Open проиграла эстонке Кайе Канепи со счетом 4:6, 3:6.
За чуть менее полутора часа матча Кербер оформила два брейка, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 115-й номер рейтинга WTA четыре раза подала навылет и реализовала четыре брейк-пойнта, допустив одну двойную ошибку.
После этой победы Канепи счет в личных встречах теннисисток стал 3:2 в пользу эстонки.
Во втором раунде Australian Open Канепи встретится с чешкой Мари Бузковой.
Ранее вторая ракетка мира Арина Соболенко прошла первый круг Australian Open.
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