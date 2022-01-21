Надаль пробился в 1/8 финала Australian Open
Экс-первая ракетка мира: «Вряд ли мы снова увидим великую Осаку, которая выигрывает «Большие шлемы»
Матс Виландер – о вылете японки в третьем круге Australian Open
19:58
Наоми Осака / фото - Getty Images
Экс-первая ракетка мира, швед Матс Виландер в интервью порталу Eurosport прокомментировал вылет Наоми Осаки с третьего круга Australian Open.
«Я не знаю, увидим ли мы снова великую Осаку, которая выигрывает «Большие шлемы». В карьере бывают разные периоды. Когда ты только приходишь в тур, теннис для тебя все. Но потом у тебя, например, начинается первый роман, и внезапно это становится важнее тенниса.
Думаю, Осаке нужно осмыслить, почему она играет в теннис, чего хочет. Нужно подумать: «Хочу ли я выиграть еще один «Шлем» – четыре или пять, какая разница? Мне нужно учиться играть с лета. Нужно учиться подрезать с бэкхенда».
В этом трудность жизни профессионального теннисиста. Конечно, спортивный психолог помогает, но ее ждет сложный путь. И я не думаю, что нам нужно ждать возвращения старой Осаки. И ей тоже нужно смотреть в будущее».
Напомним, Осака вылетит из топ-80 по итогам Australian Open.
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