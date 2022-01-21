Экс-первая ракетка мира: «Вряд ли мы снова увидим великую Осаку, которая выигрывает «Большие шлемы»

Наоми Осака / фото - Getty Images

Экс-первая ракетка мира, швед Матс Виландер в интервью порталу Eurosport прокомментировал вылет Наоми Осаки с третьего круга Australian Open.

Думаю, Осаке нужно осмыслить, почему она играет в теннис, чего хочет. Нужно подумать: «Хочу ли я выиграть еще один «Шлем» – четыре или пять, какая разница? Мне нужно учиться играть с лета. Нужно учиться подрезать с бэкхенда».

В этом трудность жизни профессионального теннисиста. Конечно, спортивный психолог помогает, но ее ждет сложный путь. И я не думаю, что нам нужно ждать возвращения старой Осаки. И ей тоже нужно смотреть в будущее».