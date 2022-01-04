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Экс-первая ракетка мира выбыл после первого раунда турнира в Мельбурне

Титулованный британец не смог справиться с Факундо Баньисом
Теннис ATP
10:22
Экс-первая ракетка мира выбыл после первого раунда турнира в Мельбурне
Энди Маррей / Фото - tennis365
134-й номер рейтинга АТР, британский теннисист Энди Маррей, в первом раунде турнира Melbourne Summer Set проиграл аргентинцу Факундо Баньису со счетом 3:6, 7:5, 3:6.

За 2 часа 27 минут матча Маррей оформил восемь эйсов и два брейка, трижды ошибившись при подаче. В свою очередь, 76-я ракетка мира восемь раз подал навылет и реализовал два брейк-пойнта, трижды допустив двойную ошибку. 

Отметим, что это была первая официальная встреча теннисистов.

Во втором раунде турнира в Мельбурне Баньис встретится с болгарином Григором Димитровым.

А тем временем Германия одержала первую победу на ATP Cup.
Владимир Кириченко
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