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Экс-третья ракетка мира Раонич пропустил US Open

Канадский теннисист еще не восстановился после травмы
Теннис Grand Slam
10:59
Экс-третья ракетка мира Раонич пропустил US Open
Фото: пресс-служба Us Open

Бывшая третья ракетка мира Милош Раонич не сыграет на US Open, сообщил @josemorgado.

Канадский теннисист все еще восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Открытый чемпионат США станет третьим по счету турниром Большого шлема, который пропустит Раонич.

Ранее с US Open снялись Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.

Главным фаворитом на победу на заключительном Шлеме в году является Новак Джокович. Навязать ему конкуренцию попытаются представители Next Gen.

Сергей Остапенко
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Милош Раонич

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