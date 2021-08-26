Раонич: «Я больше расстроен из-за Свитолиной и Монфиса, чем из-за Ким и Канье»
Экс-третья ракетка мира Раонич пропустил US Open
Канадский теннисист еще не восстановился после травмы
10:59
Фото: пресс-служба Us Open
Бывшая третья ракетка мира Милош Раонич не сыграет на US Open, сообщил @josemorgado.
Канадский теннисист все еще восстанавливается после травмы икроножной мышцы. Открытый чемпионат США станет третьим по счету турниром Большого шлема, который пропустит Раонич.
Ранее с US Open снялись Роджер Федерер, Рафаэль Надаль и Доминик Тим.
Главным фаворитом на победу на заключительном Шлеме в году является Новак Джокович. Навязать ему конкуренцию попытаются представители Next Gen.
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