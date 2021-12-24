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Экс-третья ракетка мира Раонич снялся с Australian Open

Канадец испытывает проблемы с икроножной мышцей
Теннис Grand Slam
21:57
Экс-третья ракетка мира Раонич снялся с Australian Open
Милош Раонич / фото - Getty Images

Экс-третья ракетка мира, канадец Милош Раонич снялся с Australian Open, сообщат пресс-служба турнира. Причина этого – травма икроножной мышцы, из-за которой Раонич провел всего один матч за последние девять месяцев.

Турнир стартует 17 января, а место Раонича в основной сетке займет Карлос Табернер.

Напомним, Энди Маррей получил wild card на Australian Open.

Михаил Рыбак
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Australian Open Милош Раонич

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