Джокович: «На Roland Garros есть одна проблема. Ее зовут Надаль»
Экс-вторая ракетка мира: «Джокович – идеальный игрок без слабых мест»
Алекс Корретха рассказал о своем отношении к сербу
Алекс Корретха / фото - Getty Images
Бывшая вторая ракетка мира, испанец Алекс Корретха высказался о действующем лидере ATP, сербе Новаке Джоковиче и его теннисных навыках. Цитирует Корретху Tennis Head.
«Новаку трудно противостоять, потому что у него нет слабых мест. Он круто подает, здорово принимает мяч, классно бьет с бэкхенда и идеально – с форхенда. Джокович отлично двигается, защищается и атакует.
Это лучший игрок в мире, поэтому он и доминирует. Соперникам приходится слишком сложно».
Напомним, Джокович назвал главного соперника в Туре.
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