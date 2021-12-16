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Эксперт: «Маррей может вернуться в топ-10 рейтинга»
Сейчас британец находится за пределами первой сотни
Фото: Getty Images
Семикратный победитель турниров серии Большого шлема, а ныне теннисный эксперт Матс Виландер считает, что британцу Энди Маррею вполне по силам в 2022 году вернуться в топ-10 одиночного рейтинга АТР. Слова Виландера приводит Eurosport.uk:
«На самом деле я думаю, что это (попадание в первую десятку) вполне достижимая цель для Энди. Я действительно так думаю».
Сейчас Маррей занимает 134 место в одиночном рейтинге АТР, при этом он также уверен, что все еще способен конкурировать на самом высоком уровне.
За карьеру британец выиграл три турнира серии Большого шлема, а также два олимпийских золота.
В новом сезоне Маррей будет выступать под руководством бывшего тренера Гаэля Монфиса.
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