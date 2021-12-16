Эксперт: «Маррей может вернуться в топ-10 рейтинга»

Сейчас британец находится за пределами первой сотни

Фото: Getty Images

Семикратный победитель турниров серии Большого шлема, а ныне теннисный эксперт Матс Виландер считает, что британцу Энди Маррею вполне по силам в 2022 году вернуться в топ-10 одиночного рейтинга АТР. Слова Виландера приводит Eurosport.uk:

«На самом деле я думаю, что это (попадание в первую десятку) вполне достижимая цель для Энди. Я действительно так думаю».

Сейчас Маррей занимает 134 место в одиночном рейтинге АТР, при этом он также уверен, что все еще способен конкурировать на самом высоком уровне.

За карьеру британец выиграл три турнира серии Большого шлема, а также два олимпийских золота.

В новом сезоне Маррей будет выступать под руководством бывшего тренера Гаэля Монфиса.